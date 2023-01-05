اجتماع في روما لاختيار الفائزين بـ«زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023، سلسلة اجتماعات في العاصمة الإيطالية روما، بحضور جميع الأعضاء لمناقشة الأشخاص والكيانات المؤهلين الذين تم ترشيحهم في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2022، ليتم الإعلان عن المكرمين الفائزين بالجائزة في هذه الدورة في فبراير 2023. يجتمع الأعضاء الستة ممثلو لجنة التحكيم لتقييم واختيار المرشحين من الأفراد والمؤسسات لنيل جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2023، وذلك استناداً إلى الجهود والمساعي المتواصلة نحو تعزيز التعايش السلمي، وتفعيل الحوار المشترك بين مختلف الثقافات.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من معالي ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السامي لتحالف الحضارات، ومعالي الدكتورة إبسي كامبل بار، نائبة رئيس كوستاريكا السابق، ونيافة الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي، عميد مجمع التبشير بالكرسي الرسولي، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2014، والناشط في مجال حقوق الطفل كايلاش ساتيارثي، والحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2015، رائدة الأعمال الدكتورة وداد بوشماوي، والأمين العام للجائزة، المستشار والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام.

وعبّر معالي ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمم المتحدة، عن فخره بالانضمام إلى لجنة جائزة زايد وعملية صنع القرار، مؤكداً ما تعكسه الجائزة من قيم ومشاعر الاحترام المتبادل والأخوة والتفاهم، وهو ما يحتاجه العالم الآن، كما أنه يتطلع لتكريم الفائزين لهذا العام وتكريمهم على التزامهم تجاه مبادئ الأخوة الإنسانية.

وأكد المستشار محمد عبد السلام، ضرورة وأهمية تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين الأفراد والشعوب، وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية، لذلك تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الشخصيات والمؤسسات المؤثرة التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

وسيتم الإعلان عن الفائزين من بين مئات المُرشَحين ممن لديهم سجل حافل في التعايش والتضامن الإنساني، وذلك ضمن حفل سيقام في العاصمة أبوظبي في فبراير المُقبل، حيث سيتم الاحتفاء بالفائزين من خلال منحهم مليون دولار أميركي دعماً لجهودهم، وتشجيعاً على مواصلة عملهم في تعزيز قيم الإنسانية في وقت تتأجج فيه العديد من الأزمات التي تواجه مناطق مختلفة من العالم.