تشكيل «أمناء جامعة الشارقة»

الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة الشارقة، القرار الإداري رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ونص القرار على أن يُشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وعضوية كل من: الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتورعبيد بن علي بن بطي المهيري، العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية كليات التقنية العليا، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور منصور محمد بن نصّار، المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا - كندا، والدكتور هاريس باستيديس، رئيس جامعة جنوب كارولينا الأسبق، الأستاذ المتمرس فيها - أميركا، والدكتور ألكساندر كوليشوف، رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا - روسيا، والدكتور كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية، المدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) - أميركا، والدكتور باول آوبرين، عميد كلية العلوم الصحية، نائب رئيس جامعة ماك ماستر الكندية، والدكتور مارتن بيستارو، مساعد نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض، أستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة ليستر- بريطانيا.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.