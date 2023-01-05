"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبة بسبب الأحوال الجوية الماطرة

دعت وزارة الداخلية السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه، نظراً لاحتمالية تعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح.

🚨#الحالة_الجوية: نظراً لاحتمالية تعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.



نعمل معاً من أجل مجتمع أكثر أمناً وسلامة#الامارات_أمن_وأمان pic.twitter.com/2ohekxlkOp — وزارة الداخلية (@moiuae) January 5, 2023