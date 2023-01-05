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"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبة بسبب الأحوال الجوية الماطرة

"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر أثناء قيادة المركبة بسبب الأحوال الجوية
5 يناير 2023 23:26

دعت وزارة الداخلية السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه، نظراً لاحتمالية تعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح.

 

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