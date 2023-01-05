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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أركان تنزانيا في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس أركان تنزانيا في واحة الكرامة (وام)
6 يناير 2023 02:03

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، الفريق سلوم حاجي عثمان، رئيس الأركان في جمهورية تنزانيا الذي يزور الدولة حالياً. واستعرض عثمان مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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واستمع عثمان إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتُعبِّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة، توجه الضيف إلى سجل الزوار، حيث قام بتسجيل كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون
أبوظبي
الإمارات
واحة الكرامة
تنزانيا
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