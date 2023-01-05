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الإمارات

«الوطني» يعقد جلسته 11 يناير

المجلس الوطني الاتحادي (من المصدر)
6 يناير 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل 11 يناير 2023م في مقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث يوجه عبيد خلفان السلامي سؤالين حول «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، وحول «نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة»، كما يوجه محمد عيسى الكشف، سؤالين حول «مركز الراعفة الصحي»، وحول «دمج البطاقة الصحية مع الهوية».

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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