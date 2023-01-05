الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، وعائشة ليتيم، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في الاجتماع الأول للجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق القانوني للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس.

ووافق المشاركون في الاجتماع على المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة مشروعات قوانين نموذجية استرشادية هي: قانون الجرائم البيئية، وقانون الملكية الفكرية، وقانون الجرائم الإلكترونية.

وتضمنت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية: تعديل عنوان قانون ليصبح قانوناً استرشادياً لمكافحة الجرائم البيئية، وإضافة أهداف للقوانين الاسترشادية، وتصنيف الجرائم الإلكترونية والجرائم البيئية، والتأكيد على أهمية الحماية الفكرية للإصدارات التي تشمل حقوق المؤلف ليصبح كل مصنف مبتكر أدبياً كان أو علمياً أو فنياً. وتم رفع هذه القوانين الاسترشادية إلى الفريق القانوني المعني لاعتمادها ورفعها للجنة التنفيذية للاتحاد.

إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، للتنسيق بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة»، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، خلال الجلسة الرابعة للدور الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي سوف تعقد يوم الأربعاء المقبل 11 يناير 2023م.