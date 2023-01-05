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سفارة إيطاليا تطلع على تجربة «إيواء»

سارة شهيل والحضور خلال استقبال السفير الإيطالي لدى الدولة (من المصدر)
6 يناير 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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التقت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الإمارات.
واستعرض المشاركون في الاجتماع تجارب البلدين في معالجة قضايا الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء، والحلول المتاحة لدى كل طرف، والتي تفتح آفاقاً للتبادل المعرفي والتعاون الوثيق في المستقبل. وأكدوا أهمية التثقيف المجتمعي، والترويج للخطوط الساخنة بين الأفراد لتشجيع الإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتطرق ممثلو مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية إلى دور المركز في القطاع الاجتماعي، وصلاحياته في رعاية ووقاية وتأهيل وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء. 
وأشاد الطرفان بالعمل المشترك بينهما، وعمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذي يعزز التكاتف الدولي في مواجهة تلك التحديات العالمية.

السفارة الإيطالية
الإمارات
إيطاليا
أبوظبي
سارة شهيل
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