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إعلان نتائج منافسات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز

إعلان نتائج منافسات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز
6 يناير 2023 02:03

دبي (وام)

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أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، نتائج المتبارين في جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين للعام 2022، من 13 دولة عربية، بفوز أربعة بحوث من إجمالي 72 بحثاً مشاركاً على مستوى الوطن العربي. وأكّد معالي الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أهمية الإعلان عن نتائج منافسات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز، بالتزامن مع اليوبيل الفضي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وإتمامها 25 عاماً في خدمة التعليم.
وأوضح أن استمرار التعاون المشترك بين المنظمة ومؤسسة حمدان يؤكد الحرص على تشجيع البحوث ونشرها في مجال التعليم، من خلال إبراز أهمية دور الباحثين في تطوير الفكر التربوي والتخطيط التعليمي نحو تمكين صناع التعليم لصياغة تعليم جيد ومتوازن، يسهم في ردم الفجوة المعرفية بين المجتمعات المتقدمة والنامية.
ونوه إلى أن قائمة الفائزين في منافسات الدورة الخامسة والعشرين لجائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز تضمنت أربعة بحوث، ثلاثة منها لباحثين من المملكة العربية السعودية، وبحث واحد لباحث من الجمهورية اليمنية. 
من جانبه، أعرب الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن سعادته بنجاح المؤسسة مع «الألكسو» في تتويج الجهود المشتركة بإعلان نتائج منافسات جائزة حمدان- الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها الحالية، وتحقيق مستهدف جيد من المشاركات على مستوى الباحثين في الدول العربية. وسيتم تنظيم حفل تكريم للفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، خلال شهر مارس القادم، في دبي، وسيضم الفائزين بمختلف مستوياتهم المحلية والخليجية والعربية وجوائز الموهوبين الدولية.

الألكسو
دبي
جائزة الألكسو
الإمارات
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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