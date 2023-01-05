2700 امرأة في 14 دولة يستفدن من دعم «نماء»

الشارقة (الاتحاد)

تحتفي «نماء» للارتقاء بالمرأة بمسيرة 6 أعوام واصلت خلالها جهودها لمساعدة السيدات والفتيات في جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتهن ومهاراتهن الريادية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نجحت في ترسيخ حضورها في المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل كواحدة من المؤسسات البارزة في مجال تمكين المرأة وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على المستوى العالمي.

وفي العام السادس منذ إنشائها، قدمت «نماء» الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 2700 امرأة وفتاة وساعدتهن على تحقيق أهدافهن من خلال ستة برامج متخصصة أطلقتها في الإمارات وأنغولا وبنغلادش، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا، والعراق، وكينيا، وباكستان، وجنوب أفريقيا.

وعلى المستوى المحلي، تابعت «نماء» مساعيها في ترسيخ وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وسد فجوة مساهمة الجنسين في مسيرة التنمية، وذلك من خلال شراكتها مع «جامعة الشارقة»، حيث قدمت سبع منح بحثية لطالبات كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، موفرة لهن فرصة استكمال دراستهن الجامعية وتنمية مهاراتهن البحثية، وإعدادهن للنجاح في المستقبل.

نظمت «نماء» ثلاث ورش عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة الجوانب المختلفة لقضايا إدماج وتمكين المرأة في بيئة العمل، حيث وفرت تلك الورش للشركات منصة لتبادل الأفكار الناجحة لجعل العدالة وتوفير الفرص المتكافئة أولوية في استراتيجياتها، وذلك بالتعاون مع منصة «ارتقاء» التي أطلقتها «نماء» في عام 2019 بهدف تحقيق ممارسات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات، واستعراض القيمة الاجتماعية لإدماج المرأة في الاقتصاد.

وناقشت الورش كيف يمكن لأقسام الموارد البشرية تعزيز ممارسات المساواة في بيئة العمل، وكيف تسهم المسؤولية الاجتماعية للشركات بترسيخ تمكين المرأة في المجتمع، وشهدت الورش حضور أكثر من 35 شركة ومؤسسة متخصصة بقطاعات متنوعة في عالم إدارة الأعمال، وتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين برايس ووتر هاوس كوبرز، وآكسنتشر.

وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «نحن ملتزمون بواجبنا تجاه تمكين المرأة والارتقاء بدورها من خلال مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تركز على التعليم والتطور الوظيفي وتعزيز مهارات التواصل والقيادة، ويعود نجاحنا المستمر إلى خططنا الاستراتيجية ذات الأهداف الواضحة والنتائج القابلة للتطوير».