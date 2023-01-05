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«صحة الأسنان» في كتيب بلغة «برايل»

خلال الفعالية (من المصدر)
6 يناير 2023 02:04

الشارقة (الاتحاد)

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احتفى مستشفى الأسنان الجامعي في جامعة الشارقة باليوم العالمي لطريقة برايل الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في الرابع من شهر يناير كل عام، عن طريق إصدار وتوزيع مواد تثقيفية مطبوعة بطريقة «برايل» عن صحة الفم والأسنان وإرشادات ما بعد العلاجات السنية لتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الأسنان وأمراض الفم، وتحسين جودة الحياة الصحية الخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.
جاء ذلك خلال ورشة عملية نظمتها مستشفى الأسنان الجامعي في جامعة الشارقة من خلال عيادة الأسنان المتنقلة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حيث تم نشر الوعي حول أهم الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الفم والأسنان.
وأكد الدكتور أحمد حمدان، عميد كلية طب الأسنان في جامعة الشارقة، أن هذه المبادرات المجتمعية تتماشى مع استراتيجية كلية طب الأسنان وجامعة الشارقة التي تهدف لخدمة وتنمية المجتمع، وتتزامن مع احتفالات جامعة الشارقة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على إنشائها.

صحة الأسنان
لغة برايل
الإمارات
جامعة الشارقة
اليوم العالمي للغة برايل
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