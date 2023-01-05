«كليفلاند كلينك أبوظبي» يطلق برنامجاً لدعم مرضى السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، «برنامج فورث آنجل» (الملاك الرابع) الذي يهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد الشخصي لتمكين المصابين بمرض السرطان ومساعدتهم خلال رحلة علاجهم، وذلك في أول توسع دولي للبرنامج خارج كليفلاند كلينك الولايات المتحدة.

وقال الدكتور ستيفن جروبماير، رئيس معهد الأورام في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يعد (برنامج الملاك الرابع) امتداداً لمنهجية الرعاية التي نقدمها لمرضانا وتراعي أدق احتياجاتهم، ويهدف إلى تعزيز الأبحاث عالمية المستوى ودعم الرعاية الجيدة التي ستفضي في يوم من الأيام إلى علاج ناجع لمرض السرطان، فهذا البرنامج يعمل على تمكين المرضى ومساعدة عائلاتهم، من خلال التثقيف والإرشاد طوال رحلة العلاج والتعافي من هذا المرض».

وسيعمل «برنامج الملاك الرابع» على التخفيف من وطأة مرض السرطان الذي يعد ثالث المسببات الرئيسية للوفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال طرحه مبدئياً على مرضى سرطان الثدي، حيث سيربط المرضى بمتطوعين مدربين من أعمار مماثلة، ولديهم تجارب مشابهة مع هذا المرض، مع تركيز البرنامج على التواصل الفردي بين الناجي أو المصاب منذ فترة طويلة مع المريض، وذلك لتمكين الأخير من تكوين معرفة وافية بمرضه والتعامل معه على نحو أفضل.

وأضاف جروبماير: «سيُحدث متطوعو برنامج الملاك الرابع فرقاً حقيقياً في حياة الشخص المصاب بالسرطان، من خلال توفير المعرفة ونشر الوعي حول ما يمكن أن يتوقعه المرضى، وغرس الأمل في نفوسهم، وتقديم يد العون لهم عندما يحتاجون. وسنركز في البداية على مرض سرطان الثدي الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في دولة الإمارات، وسنعمم هذه الخدمة الحيوية على جميع مرضى السرطان في المستقبل».