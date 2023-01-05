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جلسة لتعزيز صحة موظفي دوائر الشارقة

جلسة لتعزيز صحة موظفي دوائر الشارقة
6 يناير 2023 02:03

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسة توعية صحية هي الأولى خلال العام الجاري للمشاركين في «تحدي وازن»، عنوانها «أسرار خسارة الوزن بالشكل الصحيح»، وقدمها الدكتور أسامة اللالا، اختصاصي توعية صحية في مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بهدف تعزيز صحة وسلامة موظفي حكومة الشارقة.
وتضمنت الجلسة تعريف الحضور على أسرار عافية الجسم والساعة البيولوجية والإيقاع الحيوي وعلاقتهما بالسمنة بشكل تفاعلي، كما تطرقت لأسرار النوم وعلاقته بالسمنة، والنوم ودهون البطن والمتلازمة الأيضية، والضغوط النفسية وعلاقتها بزيادة الوزن، والجفاف وعلاقته بالآيض، والنشاط البدني وهرمونات الجوع والشبع، وأسرار التمرينات السريعة والمتقطعة وعلاقتها بضبط الوزن، بالإضافة إلى أسرار تمرينات المقاومة (القوة) في ضبط الوزن للجنسين، وأسرار المشي وضبط الوزن، وخرفات حول ضبط الوزن.
ويتضمن برنامج «تحدَ وزنك واكسب صحتك» الذي يستمر من شهر يناير الجاري حتى شهر يونيو المقبل، تقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية للمشاركين عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، وفحوصات واستشارات تغذوية مجانية، والمتابعة مع أخصائيي التغذية، بالإضافة إلى جوائز تحفيزية وخصومات على نوادي ومطاعم صحية، وجوائز نقدية.

الإمارات
إدارة التثقيف الصحي
الشارقة
دوائر الشارقة
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