هالة الخياط (أبوظبي)

تستعد بلدية مدينة أبوظبي، لتنفيذ ساحة فعاليات في مدينة محمد بن زايد لتنويع مصادر الترفيه الهادفة إلى إسعاد المجتمع في المدينة، وتوفير بيئة حيوية تفاعلية تستهدف تعزيز قيم التواصل المجتمعي، واحتضان الفعاليات والبرامج المجتمعية والرياضية والترفيهية المختلفة، ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة على كافة الصعد.

وطرحت البلدية الأسبوع الماضي مناقصة لشركات المقاولات المعنية لتنفيذ الساحة والمباني التابعة لها، علما أن موعد المناقصة ينتهي في الـ 9 من يناير المقبل.

ومن المتوقع أن تضم الساحة ملاعب للأطفال وللكبار وأجهزة رياضية ومساحة متكاملة للفعاليات والأنشطة، أسوة بساحة مدينة خليفة التي تم افتتاحها في مايو الماضي، بمساحة 55 ألف متر مربع تقريباً من المساحات الخضراء والمماشي. وتمثل فكرة إنشاء الساحات في المدن صيغة فعالة تساهم في إيجاد مرفق متكامل يوفر الإمكانات والمتطلبات المناسبة لإقامة الفعاليات والمبادرات والأنشطة، ومحيط حيوي يجمع سكان المدينة بما يسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية بين السكان وترسيخ قيم التواصل المجتمعي بأفضل صوره ما بين السكان من جهة، وبين السكان وبين الجهات الحكومية والمؤسسات من جهة أخرى.

وتعد مدينة محمد بن زايد عنوان للمدن العصرية الحضارية الناشئة والتي تبشر بمستقبل واعد ومشرق ونماء على جميع المستويات والصعد، كما تعكس هذه المشاريع التزام بلدية مدينة أبوظبي وسعيها المستمر لإرساء أفضل مكونات البنى التحتية، وتوفير الخدمات الحضارية وفقاً لأرفع المعايير العالمية.