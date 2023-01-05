منظومة متطورة لشبكات تصريف الأمطار بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

أعلنت بلدية دبي، جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار، مؤكدة أن البنية التحتية القوية التي أسستها إمارة دبي كفيلة بسحب مياه الأمطار الناتجة عن موجات الأمطار، وتم توفير منظومة متطورة من شبكات تصريف الأمطار، حيث تراجع الاعتماد على المضخات والتنكرات بنسبة 90%، فيما يتم الاعتماد عليها بنسبة 10% فقط في حالات الطوارئ، الأمر الذي يعد إنجازاً ونجاحاً كبيراً حققته إمارة دبي.

وتحرص بلدية دبي على تطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة العامة لجميع قاطني الإمارة، وذلك استكمالاً لخططها في الإدارة المتكاملة لمنظومة تصريف الأمطار والصرف الصحي، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي، وبالتنسيق مع جميع الشركاء بإمارة دبي.

ويتم تصريف مياه الأمطار عبر شبكة التصريف المطرية الأرضية، والبالغ عددها نحو 73 ألف مصرف، تنتقل بعدها عبر شبكة الصرف المطري البالغ طولها نحو 4.5 مليون متر طولي، وتضم قرابة 35 ألف غرفة تفتيش أرضية، وتقود إلى بحيرات تجميع الأمطار، ومنها إلى محطات ضخ مياه الأمطار البالغ عددها 61 محطة ضخ، وتصرف كمرحلة نهائية عبر 28 مخرجاً إلى البحر أو خور دبي.

وصممت شبكة التصريف المطري في إمارة دبي اعتماداً على العديد من العوامل، منها الإحصائيات التاريخية لمعدلات الهطول المطري في المدن، وطبيعة المناخ فيها، حيث تعد الشبكة ذات سعة تصريف محدودة، وتستغرق بعض الوقت في الحالات الطارئة والكميات الغزيرة عن المعدل المعتاد من الأمطار.

وتنفذ بلدية دبي برامج صيانة دورية لمحطات تصريف المياه السطحية والأمطار في إمارة دبي، إضافةً إلى تغيير نوعية أغطية غرف التفتيش، من النوع كامل الإغلاق إلى النوعية المجوفة التي تسمح بدخول المياه، ويمكن للجمهور تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24/‏‏7، أو التواصل على الرقم 800900.

5 محطات

أنشأت بلدية دبي 5 محطات ضخ لتصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا 1، و2، و3، في خلال العام الماضي، كما سبق أن أجرت تطويراً رئيسياً لبعض محطات التصريف، والتي كانت مخرجاته رفع الطاقة التصريفية، وإنشاء المزيد من بحيرات التخزين المؤقت لمياه الأمطار، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية العامة للمنظومة، إضافة إلى استحداث أنظمة تصريف لبعض المواقع، وذلك يندرج في إطار عملها وجهودها الدائمة من خلال الدراسات الميدانية، لاتخاذ العديد من الإجراءات المختلفة، من أجل ضمان تسريع تصريف مياه الأمطار والحد من التجمعات الناجمة عنها.