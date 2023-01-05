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«الأرصاد»: توقعات بأمطار متفاوتة اليوم وغداً

«الأرصاد»: توقعات بأمطار متفاوتة اليوم وغداً
6 يناير 2023 02:04

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الغزارة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب وسرعتها من20 إلى 30 تصل إلى 50كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة خاصة السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ووفقاً  لتقرير المركز الوطني للأرصاد فإن المنطقة يتوقع أن تتأثر بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي  ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطارعلى الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.
ولفت التقرير إلى أن المنخفض الجوي  يتعمق اليوم وغداً  في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح تنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، والبحر يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

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