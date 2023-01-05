استقرار أسعار الأسماك في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت مناطق متفرقة من رأس الخيمة صباح أمس، هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، التي تخللتها بعض السحب الركامية وصاحبها هبوب الرياح المعتدلة النشطة.

ودعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة الجمهور إلى التواصل معها عبر الرقم المخصص لتلقي البلاغات الطارئة 8008118، وذلك في حال وجود تجمعات مياه الأمطار للعمل على إرسال الفرق والمركبات الخاصة ومباشرة مهام وعمليات سحب المياه وتحقيق السلامة للجميع.

من جانبها، دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عبر مختلف قنوات التواصل لديها مع الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر من الحالة الجوية التي تمر بها إمارة رأس الخيمة، عبر إرسال إشعار يفيد بأهمية التصرف الصحيح أثناء فترة تساقط الأمطار من خلال تجنب الارتباك أثناء قيادة المركبات والذي يتسبب بدوره في إرباك غيرهم من مستخدمي الطريق، والتمهل وتجنب السرعة أثناء القيادة، خاصة إذا تفاجأ السائق بعدم وضوح الرؤية خلال الحالة الجوية.

وأكد بائعون في أسواق السمك برأس الخيمة عدم تأثر عمليات الصيد بالأمس تحديداً خلال الفترة الصباحية بالحالة الجوية، والتي تمكن خلالها الصيادون من دخول البحر وتوفير الكميات المناسبة من الأصناف البحرية للأسماك على اختلافها وبأحجام مختلفة، ولكن الأسعار شهدت اختلافاً بسيطاً، وقد ترتفع في حال استمرت الأجواء بالتغير والاضطراب الأيام المقبلة الأمر الذي يجنب الصيادين دخول البحر.

وقال البائع محمد علي: إن سوق السمك طرح أنواعاً مختلفة من الأسماك البحرية الواردة من عمليات الصيد في إمارة رأس الخيمة والأخرى القادمة من المناطق المجاورة، حيث اتسمت أغلب الأسعار بالاستقرار، فيما شهد بعضها ارتفاعاً طفيفاً منها سمك الصافي المحلي القادم من إمارة رأس الخيمة، حيث بلغ سعر الكيلو 35 درهماً، فيما بلغ سعر الوارد من المناطق الأخرى نحو 25 درهماً، وسمك «القباب» الوارد من المناطق الأخرى بلغ 4 دراهم للكيلو مساء أمس الأول إلى 70 درهماً نظراً إلى قلة الوارد من رأس الخيمة، فيما بلغت القادمة من عمليات الصيد المحلية خلال الفترة الصباحية من يوم أمس إلى 35 درهماً.

لم يختلف معه في الرأي البائع عبدالسلام، الذي ذكر أن الأسعار خلال فترة تقلبات الطقس وعدم استقرار الحالة الجوية تشهد هي الأخرى تقلبات واستقرار بحسب الكميات المطروحة في الأسواق، مشيراً إلى أن يوم أمس وبناء على الحالة الجوية التي شهدتها رأس الخيمة على وجه الخصوص، والمتمثلة في تساقط الأمطار خلال الفترة الصباحية وعودة الصيادين من البحر خلال ساعات الفجر، أسهم في وفرة أصناف مختلفة من الأسماك، حيث تراوح سعر سمك «البياح» من 15- 20 درهماً و«الضلع» 10 دراهم و«القباقيب» 25 درهماً و«النغر» 25 درهماً و«الروبيان» ما بين 25 إلى 40 درهماً للأحجام من الصغيرة إلى الكبيرة وسمك «الزبيدي» من 30 إلى 40 درهماً. وأضاف: سمك «الشعري» من 20 إلى 25 درهماً و«الجش» 25 درهماً و«السيباس» و«السلمون» 45 درهماً.