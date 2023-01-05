الجمعة 6 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ورئيس ليبيريا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون

ثمن خلاله مبادرة إنشاء مستشفى الإمارات في بلده.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس ليبيريا
5 يناير 2023 21:29

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة أعرب خلاله عن شكره وتقديره لسموه لمبادرة إنشاء "مستشفى الإمارات" في مقاطعة غباربولو في ليبيريا الذي يسهم في دعم قطاع الرعاية الصحية ويقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لشعب ليبيريا والمناطق المجاورة وفق أعلى المعايير العالمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاستفزازات في الأقصى تُبعد المنطقة عن طريق السلام
الإمارات تؤكد أهمية التواصل بين منظمة «الأسلحة الكيميائية» وسوريا

كما تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.وكان رئيس ليبيريا قد افتتح يوم أمس - بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة - المستشفى الذي أقامته دولة الإمارات وتبلغ سعته 125 سريراً ويمتد على مساحة حوالي 80 ألف قدم مربع مع جميع المرافق الحديثة ويضم غرف عمليات ومختبراً حديثاً ووحدة عناية مركزة وأقساماً متخصصة مختلفة فيما يعمل باستخدام نظام الطاقة الشمسية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
ليبيريا
آخر الأخبار
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
دنيا
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
اليوم 08:23
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
عربي ودولي
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
اليوم 08:14
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
دنيا
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
اليوم 08:03
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الاستفزازات في الأقصى تُبعد المنطقة عن طريق السلام
اليوم 02:06
أردوغان متحدثاً خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة (رويترز)
عربي ودولي
أردوغان: مستعد للقاء الأسد لأجل السلام في المنطقة
اليوم 02:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©