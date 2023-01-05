كورنيش أبوظبي و«ع البحر» صديقا أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الاهتمام بتطلعات واحتياجات ورفاهية المجتمع يعد أولوية قصوى تحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة التي تبذل أقصى الجهود لإسعاد المجتمع، وإيلاء جميع الشرائح المجتمعية الرعاية اللازمة وفي مقدمتها أصحاب الهمم من خلال توفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجاتهم وتحقق متطلباتهم.

جاء ذلك من خلال الحفل الذي نظمته البلدية على كورنيش أبوظبي مؤخراً لاستلام شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين، تقديراً واعترافاً بإمكانيات ومواصفات عدد من المرافق الخدمية والترفيهية المتوافقة مع متطلبات فئة أصحاب الهمم، وهي:(شاطئ الكورنيش، شاطئ ع البحر) وذلك نظراً لاحتواء هذين المرفقين على كافة مستلزمات إسعاد أصحاب الهمم ومساعدتهم في أداء أنشطتهم الرياضية والترفيهية والاستجمامية.

وأضاف المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن البلدية تضع على قمة استراتيجياتها مبدأ مواءمة مشاريع البنية التحتية المختلفة، ومشاريع الحدائق والمناطق الترفيهية مع متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، وضمن هذا الإطار توفر البلدية عشرات الملاعب المتعددة الأغراض، وبمواصفات عالمية وخاصة تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.