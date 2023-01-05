الجمعة 6 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

كورنيش أبوظبي و«ع البحر» صديقا أصحاب الهمم

سيف بدر القبيسي والحضور خلال تسلم الشهادة (من المصدر)
6 يناير 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاستفزازات في الأقصى تُبعد المنطقة عن طريق السلام
الإمارات تؤكد أهمية التواصل بين منظمة «الأسلحة الكيميائية» وسوريا

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الاهتمام بتطلعات واحتياجات ورفاهية المجتمع يعد أولوية قصوى تحظى باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة التي تبذل أقصى الجهود لإسعاد المجتمع، وإيلاء جميع الشرائح المجتمعية الرعاية اللازمة وفي مقدمتها أصحاب الهمم من خلال توفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجاتهم وتحقق متطلباتهم.
جاء ذلك من خلال الحفل الذي نظمته البلدية على كورنيش أبوظبي مؤخراً لاستلام شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين، تقديراً واعترافاً بإمكانيات ومواصفات عدد من المرافق الخدمية والترفيهية المتوافقة مع متطلبات فئة أصحاب الهمم، وهي:(شاطئ الكورنيش، شاطئ ع البحر) وذلك نظراً لاحتواء هذين المرفقين على كافة مستلزمات إسعاد أصحاب الهمم ومساعدتهم في أداء أنشطتهم الرياضية والترفيهية والاستجمامية.
وأضاف المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن البلدية تضع على قمة استراتيجياتها مبدأ مواءمة مشاريع البنية التحتية المختلفة، ومشاريع الحدائق والمناطق الترفيهية مع متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، وضمن هذا الإطار توفر البلدية عشرات الملاعب المتعددة الأغراض، وبمواصفات عالمية وخاصة تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.

أبوظبي
الإمارات
كورنيش أبوظبي
أصحاب الهمم
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
دنيا
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
اليوم 08:23
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
عربي ودولي
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
اليوم 08:14
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
دنيا
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
اليوم 08:03
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الاستفزازات في الأقصى تُبعد المنطقة عن طريق السلام
اليوم 02:06
أردوغان متحدثاً خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة (رويترز)
عربي ودولي
أردوغان: مستعد للقاء الأسد لأجل السلام في المنطقة
اليوم 02:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©