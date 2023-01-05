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الإمارات

«التغير المناخي» تؤكد سلامة بسكويت «أوريو»

«التغير المناخي» تؤكد سلامة بسكويت «أوريو»
6 يناير 2023 02:05

شروق عوض (دبي)

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أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، عدم صحة المعلومات المتداولة خلال الآونة الأخيرة حول كون بسكويت «أوريو» (OREO) ليس حلالاً، لاحتوائه على شحم الخنزير وبعض المواد الكحولية.
وعزت الوزارة تأكيدها هذا لعدة أسباب أهمها عدم احتواء مكونات بسكويت «أوريو» على مشتقات حيوانية مثل «الشحم والدهن»، نظراً لطبيعة تركيب المنتج الجافة، حيث يمكن الاطلاع على البطاقة الغذائية للتحقق من المكونات، بالإضافة إلى مطابقة نتائج المنتج لما هو وارد من مكونات مذكورة على البطاقة الغذائية خلال الفحص المختبري.
كما أوضحت الوزارة عدم صحة وجود مواد كحولية في البسكويت، لافتة إلى أن جميع الأغذية المستوردة والمتداولة تخضع لمنظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء ومطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة.
وناشدت وزارة التغير المناخي والبيئة الجمهور بعدم تداول أي أخبار من دون التأكد من مصداقيتها والتواصل مع الجهات المختصة للتاكد من صحة المعلومة قبل تداولها.

وزارة التغير المناخي والبيئة
الإمارات
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