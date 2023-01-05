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«أبوظبي القضائية» تنفذ برنامجاً تدريبياً حول العقود والمذكرات

مشاركون خلال البرنامج (من المصدر)
6 يناير 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول صياغة وكتابة العقود والمذكرات القانونية، في إطار جهودها التدريبية لتنمية قدرات ومهارات العاملين في المهن القانونية بالقطاعين الحكومي والخاص، وإطلاعهم على المستجدات والتطورات في المجال القضائي والقانوني.
واستهدف البرنامج تزويد المشاركين من المتخصصين في المجال القانوني، بالمعارف والمهارات اللازمة لأسس الصياغة الوقائية للعقود والتكييف القانوني لها، وتجنب الثغرات والمشكلات التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ العقود وتحقيق المستهدفات المحددة، وكذلك مهارات وفقه أصول الكتابة للأوراق القضائية والقانونية، ومذكرات الرأي القانوني ودورها في صناعة القرارات التنموية لأنشطة وإدارة القطاعات المرفقية.
وفي محور الصياغة الوقائية للعقود، تناول البرنامج التدريبي، الإطار العام للعقد والتكييف القانوني الصحيح له وعلاقته بالقانون واجب التطبيق، ومعايير جودة صياغة العقود وتحديد المسؤوليات التعاقدية وصياغة الالتزامات وبنود التخفيف من المسؤولية في حالات القوة القاهرة التي قد تحول من دون تنفيذ الاشتراطات المتفق عليها والإعفاء منها، مع التركيز على آلية إعادة التوازن بين الأطراف المتعاقدة وبند الظروف الطارئة، ودور الاستشاري القانوني في تحقيق هذا التوازن من دون اللجوء إلى القضاء.
أما في محور الكتابة القانونية وكتابة المذكرات، فقد ركز البرنامج، على أصول فقه الكتابة القانونية وتمييزها عن الصياغة القانونية، مع التعريف بالطرق والأساليب الحديثة لاستخلاص الأفكار والتمييز بين الواقع والقانون، وبيان أصول البحث القانوني، والوصف والتكييف السليم للوقائع، إلى جانب تقديم نماذج وتطبيقات عملية من واقع ملفات القضايا في محاكم أبوظبي.

أكاديمية أبوظبي القضائية
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الإمارات
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