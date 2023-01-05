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«دبي القضائي» يؤكد دور الكفاءات الوطنية

«دبي القضائي» يؤكد دور الكفاءات الوطنية
6 يناير 2023 02:03

دبي (الاتحاد)

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كرّم معهد دبي القضائي الدفعة الأولى من المنتسبين لدبلوم المهارات الفنيّة المخصص لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي والتي ضمت 22 منتسباً، والذي استهدف تعزيز مهارات القضاة، ورفع مستوى التميز والإنتاجية في العمل القضائي.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد «يسرّنا أن نشهد تكريم عدد من القضاة في محاكم دبي، ممن انتسبوا لبرامج معهد دبي القضائي، وتحديداً دبلوم المهارات الفنية المخصص لأعضاء السلطة القضائية. وانطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق سيادة القانون بريادة عالميّة، فإنّنا على يقين بأنّه سيكون لهذه الكفاءات الوطنيّة دور بارز في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات».
وأضاف: «نؤمن بأنّ الكوادر البشريّة المؤهّلة من أهم مواردنا كمؤسسات رائدة، لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، والالتزام برؤى ونهج القيادة السديد، التي ترى أنّ المحرك الرئيس المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري».
وأكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، حرص محاكم دبي على الإسهام في الارتقاء بكفاءة ومستوى التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية والوظائف المساندة لها، عبر برامج تدريبية تزوّدهم بمجموعة من المهارات والقدرات.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد: «نسعى في معهد دبي القضائي لتقديم تجربة رائدة في التدريب القضائي، والمساهمة في نشر المعرفة القانونية، ونضع نصب أعيننا توجّهات قيادتنا الرشيدة لخلق بيئة قانونيّة وقضائيّة عادلة وشفافة، وفقاً لاحتياجاتنا الفعلية المدعّمة بأنجح الممارسات العالميّة».

دبي
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معهد دبي القضائي
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