الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الغزارة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثاني عند الساعة 49:02 والجزر الأول عند الساعة 19:48 والجزر الثاني عند الساعة 06:33 ..ويكون الموج في بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزرالثاني عند الساعة 04:22.