الجمعة 6 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الزراعة والسلامة الغذائية» تنشر توضيحاً بخصوص بسكويت أوريو

«الزراعة والسلامة الغذائية» تنشر توضيحاً بخصوص بسكويت أوريو
5 يناير 2023 16:06

تحذر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها.

أخبار ذات صلة
«كليفلاند كلينك أبوظبي» يطلق برنامجاً لدعم مرضى السرطان
239 ألف طن إنتاج أبوظبي من الخضراوات والفواكه

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتواء بسكويت "أوريو" والذي يحمل العلامة التجارية "أوريو" وتنتجه شركة "موندليز الدولية" على نسبة من كحول الإيثانول وبعض من مشتقات شحم الخنزير بما يجعله منتجا غير حلال، هي شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
الزراعة والسلامة الغذائية
آخر الأخبار
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
دنيا
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
اليوم 08:23
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
عربي ودولي
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
اليوم 08:14
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
دنيا
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
اليوم 08:03
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الاستفزازات في الأقصى تُبعد المنطقة عن طريق السلام
اليوم 02:06
أردوغان متحدثاً خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة (رويترز)
عربي ودولي
أردوغان: مستعد للقاء الأسد لأجل السلام في المنطقة
اليوم 02:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©