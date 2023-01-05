«الزراعة والسلامة الغذائية» تنشر توضيحاً بخصوص بسكويت أوريو

تحذر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ، وتستهدف بعض المنتجات الغذائية من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر بهدف التشكيك في جودتها.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن الشائعات المتداولة مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتواء بسكويت "أوريو" والذي يحمل العلامة التجارية "أوريو" وتنتجه شركة "موندليز الدولية" على نسبة من كحول الإيثانول وبعض من مشتقات شحم الخنزير بما يجعله منتجا غير حلال، هي شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أدلة واضحة على ثبوتها.