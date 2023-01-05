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الشارقة الخيرية تبني 110بيوت للفقراء خارج الدولة في 2022

الشارقة الخيرية تبني 110بيوت للفقراء خارج الدولة في 2022
5 يناير 2023 15:22

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بناء 110 بيوت ضمن مشروع " إيواء الفقراء " في عدد من البلدان المشمولة بمشاريعها الإنسانية خلال العام الماضي.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إن الجمعية أنفقت خلال 2022 ما يزيد على 2.2 مليون درهم لبناء 52 بيتا في كمبوديا و24 في ملاوي و5 في الفلبين ومثلهم أيضا في النيجر و3 في السنغال و7 بنجلاديش إلى جانب بيت في إندونيسيا واثنين في غانا و3 في كينيا و4 بيوت في ليبيريا و 2 في موريتانيا وآخر في النيبال وتسليمها إلى مستحقيها.

ولفت إلى أن الجمعية تتابع من خلال وفودها سير العمل في تلك المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه.

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