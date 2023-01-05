الجمعة 6 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غامبيا

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غامبيا
5 يناير 2023 15:18

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالةً خطية من فخامة آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لدى استقباله معالي الدكتور مامادو تنغارا وزير خارجية جمهورية غامبيا، يرافقه السيد يانكوبا ديبا المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غامبيا في تقدم مستمر، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته أشاد معالي الدكتور مامادو تنغارا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدا وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وهنأ معاليه دولة الإمارات على استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، وأعرب عن تطلعات غامبيا للعمل مع دولة الإمارات في هذا الصدد. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض استضافة غامبيا للقمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس ليبيريا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء النيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
المصدر: وام
محمد بن زايد
غامبيا
شخبوط بن نهيان
آخر الأخبار
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
دنيا
واتساب يتيح "ميزة ثورية" في حال انقطاع الإنترنت
اليوم 08:23
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
عربي ودولي
لليوم الثالث.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم
اليوم 08:14
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
دنيا
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
اليوم 08:03
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الاستفزازات في الأقصى تُبعد المنطقة عن طريق السلام
اليوم 02:06
أردوغان متحدثاً خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة (رويترز)
عربي ودولي
أردوغان: مستعد للقاء الأسد لأجل السلام في المنطقة
اليوم 02:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©