منصور بن محمد يحضر العرس الجماعي لموظفي «الجمـارك» و«إقامة دبي»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، احتفالية «عرس الإمارات أفراح الـ51» التي نظمتها جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بمناسبة زفاف 415 عريساً من أبناء الوطن في العرس الجماعي لموظفي الجهتين والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. وقام سموه بمصافحة العرسان، وبارك لهم، متمنياً لهم حياة زوجية هانئة، مؤكداً سموه دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التعاون والمحافظة على العادات الإماراتية الأصيلة، كما قدم سموه الشكر للقائمين كافة على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد أسهم في نجاح الاحتفالية، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على دعم أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة لهم. من جانبهم، أعرب العرسان عن سعادتهم بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات العرس والتقاط الصور التذكارية معهم، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية، وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن تنظيم العرس الجماعي الذي ضم 415 عريساً من أبناء الوطن، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس أهمية هذا الجانب من المبادرات التي توليها قيادتنا الرشيدة أهمية ودعم متواصلين، نظراً لدورها المحوري في تشجيع الشباب والشابات على انتهاج هذا النمط الحضاري، بالإضافة إلى تهيئة أسر متماسكة ترسخ من أواصر النسيج المجتمعي، وترتقي بمقدراته من الكوادر البشرية.