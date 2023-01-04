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محمد البواردي يستقبل وزير الدفاع الصومالي ويوقعان اتفاقية تعاون

محمد البواردي وعبد القادر نور خلال التوقيع (وام)
5 يناير 2023 00:55

أبوظبي (وام) 

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، معالي عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. تم خلال اللقاء، الذي حضره  مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووقع الجانبان اتفاقية لـ «التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب» التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية الصومالية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب.  حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الصومالي.

محمد البواردي
الصومال
الإمارات
أبوظبي
مطر سالم علي الظاهري
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