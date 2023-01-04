«الشارقة الخيرية» تبني 110 بيوت لمحتاجين خارج الدولة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن بناء 110 بيوت ضمن مشروع «إيواء الفقراء» في عدد من البلدان المشمولة بمشاريعها الإنسانية خلال العام المنقضي، عبر تنسيق وتعاون مع سفارات الدولة والجمعيات المحلية ومكاتب الجمعية في عواصم تلك البلدان. وعزت الجمعية توسعها في حجم مشاريع بيوت الفقراء عاماً بعد آخر إلى رغبة المتبرعين الذين وجهوا صدقاتهم إلى المشاريع الإنشائية، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الجمعية لتوفير المقومات الرئيسة للحياة الكريمة لسكان تلك البلدان. وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: بدعم المتبرعين ورعايتهم لمشاريعنا الخيرية، فقد تم توفير الإيواء والمسكن الملائم على مدار العام المنقضي لأكثر عن 110 أسر من ذوي الدخل المحدود، الذين يعيشون في الأكواخ أو الخيام البالية التي لا تقيهم حر الشمس ولا تحميهم من برد الشتاء، وقد قامت الجمعية من خلال أدوارها الإنسانية بتوفير المساكن الملائمة للحياة الكريمة التي يُبنى من خلالها الاستقرار الأسري والمعيشي، إذ أنفقت خلال العام المنقضي ما يزيد على 2.2 مليون درهم لبناء 52 بيتاً في كمبوديا و24 في ملاوي، و5 في الفلبين ومثلها أيضاً في النيجر، و3 في السنغال، و7 بنجلاديش، وبيت في إندونيسيا واثنان في غانا، و3 في كينيا، و4 بيوت في ليبيريا، و2 في موريتانيا، وآخر في النيبال، وتسليمها إلى مستحقيها.