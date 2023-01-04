جامعة دبي تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء» في مصر

دبي (الاتحاد)

شاركت جامعة دبي كشريك استراتيجي في النسخة السادسة من «المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء»، والذي نظمته جامعة العلمين الدولية مؤخراً، بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية ومكتبة الإسكندرية ومجمع الإبداع ببرج العرب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن المؤتمر يساهم في سد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملي في هذه المجالات مؤكداً سعيهم إلى تطوير مجالات «الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء» من أجل مستقبل أفضل، كما يساهم المؤتمر في التعرف على العلماء والباحثين المرموقين من مختلف دول العالم وعمداء الكليات والمهندسين المتخصصين من عدة دول إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث التي عرضت لأول مرة في مجال هذه التقنيات.

وأضاف: أن المؤتمر يساهم في تشكيل رؤية لمستقبل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والسادس من الاتصالات والتقنيات الناشئة، واستخدامها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية والمستدامة، كما يساهم في تسريع مجالات وتيرة التحول الرقمي وترسيخ الاعتماد على حلول وأدوات الرقمنة الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآثارها على الجوانب المجتمعية المختلفة.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، أعلنت اللجنة المُنظمة أن النسخة السابعة من المؤتمر ستستضيفها مملكة البحرين خلال العام المقبل.

وقال المهندس محمد عبود، رئيس شعبة إدارة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية: إننا سعداء بعقد فعاليات الدورة السادسة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بمدينة الإسكندرية التي تعد رمزًا للحضارة وانعكاسًا للإرادة الحقيقية في رسم ملامح طموحة لمستقبل الدول، في ظل المتغيرات الرقمية الحديثة، ولا سيما وإننا نعيش طفرة حقيقية مع ظهور تقنيات الميتافرس التي تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأضاف: إننا فخورون بمشاركة هذه النخبة المختارة من الخبراء ورجال الصناعة وممثلي المؤسسات الأكاديمية للمشاركة البناءة في الخروج بتوصيات فعالة من شأنها المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤى الحكومات العربية.