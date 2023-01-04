إعلان الفائزين بمسابقة «ضوء على مشاريعنا» في أشغال الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أشادت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي بدائرة الأشغال العامة بالشارقة بالإقبال الذي شهدته مسابقة ضوء على مشاريعنا، مؤكدة أهمية المسابقة، والتي تمثلت في مشاركة طلاب الجامعة والجماهير من مختلف مناطق الإمارة واهتمامهم بمشاريع الدائرة.

وقالت: هذه هي الدورة الأولى للمسابقة في خطوة هدفت إلى جذب الموهوبين من الجمهور، كما أنها تقع ضمن الخطة الاستراتيجة للدائرة بإشراك المجتمع عبر توعيتهم بأبرز مشاريع الدائرة، وعبرت عن مدى فعالية هذه المسابقة التي عملت على زيادة ثقافة ووعي المشاركين وإلمامهم بأهمية المشاريع التي تنجزها الدائرة والتي استندت عليها شروط المشاركة.

وتقوم مسابقة ضوء على مشاريعنا على تصوير أحد المشاريع التي نفذتها الدائرة وتقديم فيديو متكامل عن المشروع لا يتجاوز الثلاث دقائق يبرز جمالية المشروع الهندسية ومعالمه العمرانية بطريقة مبتكرة.

ونالت ميرة الكتبي على المركز الأول، فيما حصد شحادة أبو لبدة المركز الثاني، بينما استحقت أماني سالم من جامعة الشارقة المركز الثالث. وعملت اللجنة المقيمة وفق عدة شروط أبرزها أن يتم ذكر اسم المشروع المستهدف تصويره للمسابقة وإبراز الشعار الخاص بالدائرة في بداية الفيديو، مع أن يكون تصوير الفيديو بجودة عالية وتغطية المشروع المستهدف كاملاً، وذلك بأن يتم تصويره بتفاصيله الداخلية والخارجية إلى جانب إضافة خلفية موسيقية مناسبة للفيديو، وأن يكون الحوار باللغة العربية وعدم تجاوز مدة تصوير الفيديو لأكثر عن ثلاث دقائق ونصف، بالإضافة إلى أن يكون الفيديو من تصميم وإنتاج المشارك ولم يسبق نشره.

وتم تقييم أفضل ثلاثة مشاريع من خلال شروط المشاركة التي تتضمن خمسة معايير أساسية أبرزها الابتكار والإبداع والأصالة والمعرفة.

يذكر أنها الدورة الأولى من مسابقة ضوء على مشاريعنا وكانت الدائرة قد قامت بتشر مطويات خاصة عن الجائزة في أروقة جامعة الشارقة وعدد من مشاريع الدائرة الجارية، إضافة إلى حساباتها عبر التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني تدعو إلى المشاركة في المسابقة.