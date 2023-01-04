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انخفاض بدرجات الحرارة وتعمق المنخفض الجوي غداً

تصوير وليد ابو حمزة
5 يناير 2023 00:55

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الساحلية الغربية والبحر، يصاحبها رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار وقد تؤدي إلى اضطراب البحر ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام أحياناً في الخليج العربي.
أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن المنطقة تتأثر بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي  ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.
 ومن المتوقع أن يتعمق   المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا غداً وبعد غد مصاحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة، وتنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ويضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.
وشملت مناطق الهطول، حقل أم الشيف، وجزيرة أبوظبي، وجزيرة صير بني ياس، والرويس، وجبل الظنة، وجزيرة دلما، والحمرا، وبينونة، وقريش العيش، والمرفأ  في منطقة الظفرة.  وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس، والتي بلغت  7.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وعلى جبل مبرح تم تسجيل 8.1 درجة مئوية في تمام السابعة صباحاً، وعلى ركنة تم تسجيل 12.5 درجة مئوية في تمام الرابعة والنصف صباحاً.، فيما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس بلغت 29.4 درجة مئوية في الشوامخ «أبوظبي» الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم  غائماً جزئياً بوجه عام، أحياناً، على بعض المناطق خاصة الساحلية، والشمالية والجزر، مع فرصة سقوط أمطار، والرياح  جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلي متوسط الموج في بحر عمان. فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الغزارة، على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة،  والرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب،  تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج  مع السحب نهاراً في بحر عمان.

أبوظبي
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