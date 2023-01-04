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«طرق دبي» تدعم شبكة النقل الجماعي إلى حتا

«طرق دبي» تدعم شبكة النقل الجماعي إلى حتا
5 يناير 2023 00:54

دبي (وام)

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطّاً سريعاً جديداً للحافلات العامة بين دبي ومنطقة حتا، وخطّاً سياحياً جديداً آخر بداخلها في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل الجماعي إلى حتا التي تشهد تطوراً متزايداً في جميع بُناها التحتية والخدمية والسياحية ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وبيئتها الجبلية الباردة وموقعها الجغرافي المميّز وتنوّعها البيئي والثقافي وخدماتها الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وأوضح عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخط الأول رقم (H02) (حتا إكسبريس) السريع يبدأ من موقف حافلات دبي مول إلى موقف حافلات حتا، بزمن تقاطر يبلغ ساعتين، باستخدام الحافلات الفاخرة (Coach) بتعرفة قيمتها (25) درهماً للراكب الواحد لكل رحلة.
وقال شاكري: إن الخط الثاني (H04) (رحلات حتا) (Hop on Hop off) وهو خطٌّ سياحيٌّ داخليٌّ في منطقة حتا، يبدأ وينتهي من موقف حافلات حتا ويمر عبر أربعة معالم سياحية في منطقة حتا هي: وادي هب، حديقة التلة، سد حتا والقرية التراثية وبزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة وتعرفة قيمتها (2) درهم للراكب الواحد لكل موقف حافلة.
وأضاف: «تُعتَبَرُ مبادرة تشغيل هذين الخطين الحيويين دعماً لوسائل النقل الجماعي من المدينة إلى حتّا وبالعكس بالإضافة إلى تعزيز النقل الجماعي داخل هذه المنطقة الحيوية، التي تشهد نموّاً كبيراً في الحركة السياحية من سكان الدولة ومن الزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم». 

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
الحافلات العامة
السياحة
حتا
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