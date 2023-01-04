4 أنواع وأنماط للتوظيف في الجهات الاتحادية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الجديد، عن وجود 4 أنواع وأنماط للتوظيف والعمل في الجهات الاتحادية، و8 أصناف للإجازات، ليواكب التغييرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات.

وحدد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، 15 التزاماً أخلاقياً ومهنياً للموظف، فيما حدد 5 سمات على الجهات الاتحادية توفيرها لإيجاد بيئة عمل مُحفِزة ومُمكِنة، تمكن جميع موظفيها ووحداتها التنظيمية من تحقيق أعلى مستويات الأداء والنتائج، وتساهم في تحقيق أهداف الحكومة. ومنح القانون الجديد الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، الجهات الاتحادية المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات، بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة. ويركز القانون الذي جاء في 49 مادة، على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.

أنماط التوظيف

تناولت المادة السادسة من القانون أنماط التوظيف، وأولها الدوام الكامل: وهو العمل لدى جهة اتحادية واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو «عن بُعد» أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بن الجهة الاتحادية والموظف.

وثانياً الدوام الجزئي: وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بُعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف.

ثم العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، بينما النوع الرابع هو العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

ومنح القانون، مجلس الوزراء - بناء على توصية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - صلاحية تعديل أنماط التوظيف الواردة في هذه المادة أو إضافة أنماط أخرى أو إلغاء أي منها.

وتُحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء، الأحكام الخاصة بكل نمط من أنماط التوظيف الواردة قي هذه المادة، وشروط التعيين عليها، وأنواع العقود الخاصة بكل منها، ونماذجها، ومددها، وأية جوانب أخرى ترتبط بالتوظيف في الحكومة الاتحادية، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط توظيف لدى أكثر من جهة عمل وضوابطها.

أنواع الإجازات

وأشار القانون، إلى 8 أنواع من الإجازات، وهي: السنوية، إجازة الوضع، إجازة والدية، المرضية، الحداد، الدراسية، إجازة تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، الإجازة من دون راتب.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله، إلا في حدود مدد إجازاته المعتمدة، أو بعذر مقبول تقبله الجهة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات التنظيمية المنفذة لها، وإلا اعتبر الانقطاع عن العمل، غياباً من دون عذر مقبول وسبباً من أسباب إنهاء الخدمة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر أنواع إجازات أخرى كإجازة العدة، وإجازة الحج، وإجازة مرافقة المريض، وغيرها من الإجازات، وأن يُنظم إجراءات وقواعد منحها واستحقاقها.

وبالنسبة للإجازة السنوية، يستحق الموظف المعين وفق نمط الدوام الكامل، إجازة سنوية براتب إجمالي 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة «ب» فما فوق، و22 يوم عمل لبقية الوظائف.

ويجوز للموظف القيام بالإجازة السنوية دفعة واحدة، أو تقسيمها على فترات مختلفة، وذلك بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر، كما يجوز له أن يجمع بين الإجازة السنوية وأية إجازة أخرى يستحقها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، عدد أيام الإجازة السنوية التي يجوز للموظف ترحيلها، أو التعويض عنها، وآلية استحقاق الإجازة السنوية للموظفين العاملين بأنماط التوظيف الأخرى.

إجازة الوضع

أما إجازة الوضع، فتستحق الموظفة المعينة بنمط الدوام الكامل، إجازة وضع براتب إجمالي مدتها 90 يوماً، ولا يجوز للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة من دون راتب. وتستحق الموظفة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو فترتي راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعتين، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وضوابط منح هذه الإجازة.

«الوالدية والمرضية»

ويستحق الموظف إجازة والدية براتب إجمالي لمدة 5 أيام عمل، للموظف (سواءً الأب أو الأم)، الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال 6 ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل. أما الإجازة المرضية، فيتم الترخيص بالإجازة المرضية للموظف بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز 5 خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.

وتكون الـ 15 يوم عمل الأولى براتب إجمالي، وأية مدة تزيد على ذلك تُخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تُعتبر من دون راتب.

وتلتزم الجهة الاتحادية إذا تجاوز الموظف 15 يوم عمل في السنة، بإحالة الموظف إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية.

الأخلاقيات المهنية للموظفين

تحدث قانون الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية، عن الأخلاقيات المهنية للموظف والتزاماته، وحدد 15 التزاماً رئيساً على الموظف القيام بها، أبرزها، أن يسلك بتصرفاته مسلكاً لائقاً يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وفقاً لما تُحدده وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة. وعليه الالتزام باحترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، والالتزام بالتشريعات السارية في الدولة، وأداء الأعمال المناط به بكل دقة وعناية ونزاهة، بما يحقق أهداف ومصالح الجهة الاتحادية التي يعمل بها. ويجب ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال الذي قد يتسبب مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات المنفذة لها، أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتميزة لجميع المتعاملين بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة. ولا بد من التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص، والتقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه، واحترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة، واستخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر، بالإضافة إلى الالتزام بنظام أمن المعلومات في الجهات الاتحادية.

استثناء

تتم مراجعة حالة الموظف المرضية في حال استمرارها مدة تزيد على 6 أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تُقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز 6 أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا البند، المرض بسبب الوظيفة والحالات المرضية المزمنة التي تُحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، والحالات المرضية التي تُقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تُقررها اللجنة، حيث يصرف للموظف في هذه الحالات راتبه الإجمالي طوال فترة الإجازة المرضية. وتُحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمدة الإجازة في هذه الحالات، وفي جميع الأحوال، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.

الدراسة والامتحانات

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي، بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة من المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، على أن يتوافق المؤهل مع احتياجات الجهة الاتحادية. ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم - حضورياً أو عن بُعد - في المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، سواءً كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، إجازة براتب إجمالي لأداء الاختبارات الفصلية والسنوية على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للاختبارات، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أحكام وشروط وضوابط منح الإجازة الدراسية.

بيئة العمل

أكد قانون الموارد البشرية الاتحادي الجديد، على الجهات الاتحادية، إيجاد بيئة عمل مُحفِزة ومُمكِنة، تمكن جميع موظفيها ووحداتها التنظيمية من تحقيق أعلى مستويات الأداء والنتائج، وتساهم في تحقيق أهداف الحكومة.

ويجب أن تتميز بيئة وعلاقات العمل بـ 5 سمات، هي: سهولة تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة والمبتكرة، توفير الفرص المتكافئة لتنمية وتطوير الموظفين، الأمن والعدالة، وتلبية المتطلبات الأساسية للموظف، مراعاة التنوّع الثقافي والاختلافات الفردية للموظفين، استيفاء متطلبات الصحة والسلامة المهنية.

الخدمة الوطنية

أكد قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية الجديد، أنه يستحق الموظف المواطن إجازة مدفوعة الراتب لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق التشريعات السارية في الدولة. وأشار إلى أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، منح الموظف إجازة من دون راتب لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوافر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة، وشريطة أن يكون قد استنفد جميع إجازاته السنوية، ولا تُحتسب هذه الإجازة ضمن مدة خدمة الموظف.