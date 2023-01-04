250 مدرسة بأبوظبي تعيد تدوير 50 ألف كجم من القناني البلاستيكية

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت 250 مدرسة شاركت في تحدي «اجمعها كلها» في تجميع حوالي 50 ألف كجم من عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة، والتي تم إرسالها للمصانع المختصة بإعادة التدوير.

ويأتي تحدي «اجمعها كلها» الذي نفذته هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في إطار رؤية إمارة أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ولتشجيع طلبة المدارس على تبني أنماط صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأتاح التحدي الفرصة للمدارس في أبوظبي لإظهار اهتمامها بالبيئة والانضمام إلى حملة «معاً نحو الصفر»، حيث تنافست المدارس لمدة شهرين، وتمكنت من تجميع حوالي 50 ألف كجم من عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة والتي تم إرسالها لإعادة التدوير.

وأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي لـ «الاتحاد» أنه تم اختيار الفائزين بناءً على أكبر عدد من عبوات المياه البلاستيكية التي تم جمعها، حيث كرمت المدارس الفائزة بالمراكز السبعة الأولى في التحدي، حيث فازت مدارس أدنوك – القسم الابتدائي بالمركز الأول وحصلت على جائزة قدرها 12.000 درهم، في حين فازت مدرسة موزه بنت بطي للتعليم الأساسي بالمركز الثاني وحصلت على 10.000 درهم، بينما فازت مدرسة الواحة الدولية، العين بالمركز الثالث وحصلت على 8.000 درهم.

في حين فازت مدرسة الزايدية للتعليم الثانوي - بنات بالمرتبة الرابعة وحصلت على 6.000 درهم، وفازت مدرسة الفوعة للتعليم الأساسي - العين بالمرتبة الخامسة وحصلت على 4.000 درهم، في حين فازت مدرستان بالمرتبين السادسة والسابعة وهما مدرسة الوطن ومدرسة عائشة بنت أبي بكر، وحصلت كل منهما على 3.000 درهم لكل مدرسة.

وستقوم المدارس الفائزة بالجائزة بتخصيص قيمتها لتنفيذ مشاريع بيئية مستدامة في المدرسة.

يشار إلى أن حملة «معا نحو الصفر» في أبوظبي هي حملة طموحة تسعى للوصول إلى هدف صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية لجعل الإمارة من المدن الأكثر ملاءمة للعيش في العالم. وفرضت الهيئة في الأول من يونيو الماضي حظراً على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك بالتعاون مع كبار تجار التجزئة ومنافذ البيع بالتجزئة الرئيسة.

أداة

أشارت الهيئة إلى أنه تم اختيار تحدي «اجمعها كلها» كأداة لتشجيع طلبة المدارس على لعب دور فعال في نشر ثقافة إعادة التدوير لعبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتم إعداد المدارس لمواجهة التحدي من خلال إطلاق حملة توعية مخصصة لتعريف الطلبة بالسياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وتبنى أسلوب حياة أكثر استدامة.