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«زايد العليا»: أهمية نشر «لغة برايل» في الدوائر والمؤسسات

ناعمة المنصوري
5 يناير 2023 00:54

أبوظبي (وام)

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حرصها على تعزيز نشر واستخدام نظام الكتابة المستخدمة للمكفوفين أو ضعاف البصر عن طريق اللمس «لغة برايل» في كافة مجالات الحياة.
كما أكدت بمناسبة اليوم العالمي لـ «لغة برايل»، أهمية تنظيم ورش عمل ودورات لتهيئة الموظفين في الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة للتعامل مع المكفوفين، وتلبية الاحتياجات والتحديات التي تواجه فاقدي البصر للاندماج بصورة كاملة في المجتمع عبر توفير مزيد من الخدمات التسهيلية، والتهيئة البيئية لكافة المرافق والمنشآت والعمل لتعزيز النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الإطار واستكمالها.
ومن ناحيتها، أكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير إدارة رعاية المكفوفين بمؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن الاحتفال بـ «اليوم العالمي للغة برايل» يهدف لإذكاء الوعي المجتمعي بأهمية اللغة في حياة الكفيف، كونها وسيلة القراءة للتزود بالعلم والمعرفة، وتشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة، وتوطيد وجودهم الفعلي في مجتمعاتهم، فضلاً عن إتاحة المجال للتعرف على المشكلات التي قد يواجهونها، كما يهدف الاحتفال إلى العمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشكلاتهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
وأضافت: أن إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تقدم عدداً من الخدمات ذات العلاقة المكفوفين في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية والخاصة، ومدارس الدمج على مستوى الدولة والجامعات، وتتمثل تلك الخدمات في طباعة الكتب والمناهج الدراسية بطريقة برايل، وطباعة نماذج الامتحانات والملخصات الدراسية للراغبين بطريقة «برايل»، وطباعة الوسائل التعليمية البارزة، وطباعة الكتب والقصص الثقافية بطريقة «برايل»، وتوفير المنشورات واللوائح الإرشادية بلغة «برايل» للجهات الحكومية، فضلاً عن إعداد نسخ إلكترونية من كافة الإصدارات للتسهيل على ذوي التحديات البصرية، وكذلك تقديم خدمات التدريب للمكفوفين وتدريبهم على البرامج التدريبية التخصصية لذوي الإعاقة البصرية وتقديم خدمة الاستشارات في مجال المكفوفين للمتعاملين، سواء من الطلبة أو أولياء أمورهم أو المعلمين.
وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المكفوفين لطباعة المناهج الدراسية العام الدراسي الحالي 2022 - 2023.35 طالباً ليصل إجمالي عدد الطلبة إلى 818 طالباً منذ العام 2006 بمختلف المراحل التعليمية،
 كما بلغ عدد النسخ المطبوعة بطريقة «برايل» من المناهج الدراسية 478 نسخة ورقية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي ليصل إجمالي النسخ الورقية من المناهج الدراسية إلى 24514 نسخة، فيما بلغ مجموع عدد النسخ الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 551 نسخة من إجمالي 7656 نسخة منذ إطلاق الخدمة.

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180 جهة
ارتفع عدد الجهات المستفيدة من المطبوعات والمنشورات والكتيبات التوعوية المكتوبة بلغة «برايل» ليصل إلى 180 جهة، منها 15 جهة عام 2022 بواقع 1419 نسخة من المطبوعات والكتيبات التوعوية والثقافية والقصص بطريقة «برايل» منها 14190 نسخة العام الحالي، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التدريب في مجال المكفوفين منذ عام 2016 حتى وقتنا الحالي 187 مستفيداً، كما بلغ أيضاً عدد المستفيدين من خدمة تقديم الاستشارات في مجال المكفوفين منذ عام 2021 إلى عام 2022 عدد 435 استشارة.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
ناعمة المنصوري
لغة برايل
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