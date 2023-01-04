الخميس 5 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق المدرسة الشتوية الدولية لطلبة الدراسات العليا بالشارقة

جانب من محاضرات المدرسة الشتوية الدولية (من المصدر)
5 يناير 2023 00:54

 الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة: 4 فئات مؤهلة للتقاعد بإجمالي 349 حالة والإحلال مستمر
«الشارقة الخيرية» تبني 110 بيوت لمحتاجين خارج الدولة

أطلقت مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بجامعة الشارقة المدرسة الشتوية الدولية لطلبة الدراسات العليا لعام 2023م للسنة الرابعة على التوالي، والتي جاءت هذا العام تحت شعار «التقاليد العلمية في الحضارة الإسلامية»، وتستمر 7 أيام في الفترة من 3 إلى 10 يناير الحالي، وذلك بمقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك للمشاركين المتواجدين داخل الدولة وافتراضياً للمشاركين المتواجدين خارج الدولة. 
وتأتي المدرسة هذا العام بالتعاون مع جامعة جورج ميسون بأميركا، ومعهد الفيزياء بجامعة كولون في ألمانيا، وجامعة أوتريخت في هولندا، وجامعة اسكودار بتركيا، وجامعة خورفكان، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
وسوف يتضمن برنامج المدرسة الشتوية على محاضرتين يومياً يتبعهما سلسلة من النقاشات بين المتحدث والحضور، كما سيقدم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، محاضرة في الحفل الختامي تحت عنوان «بداية الكون في القرآن الكريم»، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاركين إلى جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، ودارة الدكتور سلطان القاسمي، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وبيت الحكمة في الشارقة.
وفي اليوم الأول من انطلاق المدرسة، قدم الدكتور ألبارسلان أجيكجينس من اسكودار بتركيا محاضرة بعنوان «مدخل إلى مفهوم العلم في الحضارة الإسلامية»، كذلك قدم الدكتور عصام عقلة من جامعة خورفكان محاضرة تتناول دور الكتب والمكتبات والمخطوطات في الحضارة الإسلامية، أما اليوم الثاني قدم الدكتور فكري النجار من جامعة الشارقة محاضرة حول «الخط في الحضارة الإسلامية وأثره في الثقافات الأخرى»، ثم قدم الدكتور حسين يلماز من جامعة جورج ميسون بأميركا، محاضرة تناول من خلالها الأسس الثقافية والاجتماعية في الحضارة الإسلامية، وفي اليوم الثالث سيتعرف الحضور على أهمية حماية التراث وتميزه في الحضارة الإسلامية من الدكتور مأمون عبد الكريم من جامعة الشارقة، كذلك ستناول الأستاذ الدكتور نادر البزري، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، فلسفة العلوم عند العرب والأوربيين، أما اليوم الرابع والخامس فسيتضمن الزيارات الميدانية لمختلف المعالم الإسلامية في إمارتي الشارقة وأبوظبي.

الشارقة
الحضارة الإسلامية
الدراسات العليا
آخر الأخبار
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
دنيا
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
اليوم 16:20
أول لقاح في العالم لحماية النحل
دنيا
أول لقاح في العالم لحماية النحل
اليوم 16:47
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
الرياضي
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
اليوم 16:45
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
الرياضي
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
اليوم 16:30
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
الرياضي
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©