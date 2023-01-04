إطلاق المدرسة الشتوية الدولية لطلبة الدراسات العليا بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بجامعة الشارقة المدرسة الشتوية الدولية لطلبة الدراسات العليا لعام 2023م للسنة الرابعة على التوالي، والتي جاءت هذا العام تحت شعار «التقاليد العلمية في الحضارة الإسلامية»، وتستمر 7 أيام في الفترة من 3 إلى 10 يناير الحالي، وذلك بمقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك للمشاركين المتواجدين داخل الدولة وافتراضياً للمشاركين المتواجدين خارج الدولة.

وتأتي المدرسة هذا العام بالتعاون مع جامعة جورج ميسون بأميركا، ومعهد الفيزياء بجامعة كولون في ألمانيا، وجامعة أوتريخت في هولندا، وجامعة اسكودار بتركيا، وجامعة خورفكان، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وسوف يتضمن برنامج المدرسة الشتوية على محاضرتين يومياً يتبعهما سلسلة من النقاشات بين المتحدث والحضور، كما سيقدم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، محاضرة في الحفل الختامي تحت عنوان «بداية الكون في القرآن الكريم»، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاركين إلى جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، ودارة الدكتور سلطان القاسمي، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وبيت الحكمة في الشارقة.

وفي اليوم الأول من انطلاق المدرسة، قدم الدكتور ألبارسلان أجيكجينس من اسكودار بتركيا محاضرة بعنوان «مدخل إلى مفهوم العلم في الحضارة الإسلامية»، كذلك قدم الدكتور عصام عقلة من جامعة خورفكان محاضرة تتناول دور الكتب والمكتبات والمخطوطات في الحضارة الإسلامية، أما اليوم الثاني قدم الدكتور فكري النجار من جامعة الشارقة محاضرة حول «الخط في الحضارة الإسلامية وأثره في الثقافات الأخرى»، ثم قدم الدكتور حسين يلماز من جامعة جورج ميسون بأميركا، محاضرة تناول من خلالها الأسس الثقافية والاجتماعية في الحضارة الإسلامية، وفي اليوم الثالث سيتعرف الحضور على أهمية حماية التراث وتميزه في الحضارة الإسلامية من الدكتور مأمون عبد الكريم من جامعة الشارقة، كذلك ستناول الأستاذ الدكتور نادر البزري، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، فلسفة العلوم عند العرب والأوربيين، أما اليوم الرابع والخامس فسيتضمن الزيارات الميدانية لمختلف المعالم الإسلامية في إمارتي الشارقة وأبوظبي.