مهرجان الظفرة يفتح باب التسجيل في «بيرق الإمارات»

الظفرة (وام)

أعلن مهرجان الظفرة في دورته السادسة عشرة، فتح باب التسجيل أمام الملاك الراغبين بالتنافس على جائزة «بيرق الإمارات» لفئتي المحليات والمجاهيم، وذلك حتى 20 يناير الجاري.

وتعد «جائزة بيرق الإمارات» الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل لفئتي الإبل المحليات والإبل المجاهيم، إذ تكون المنافسة على البيرق في ختام مهرجان الظفرة، إذ يحمل البيرق في كل فئة (محليات، مجاهيم) صاحب أكثر عدد من النقاط، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي لكل فئة.

ويتم احتساب النقاط في منافسات بيرق الإمارات من الأشواط الفردية والجمل على النحو التالي: «أشواط الشرايا الرموز 50 في المائة، أشواط التلاد 30 في المائة‎، شوط الظفرة (الجمل 20) له 20 في المائة‎)، وفي حال التعادل في عدد النقاط، تحسم النتيجة للمشارك الحاصل على أكبر عدد من المراكز الأولى، وفي حال استمر التعادل، تحسم النتيجة لصالح الحاصل على أكبر عدد من النقاط في المركز الثاني.

وتتوزع النقاط في أشواط الشرايا (الرموز) والتلاد على النحو التالي: المركز الأول 10 نقاط، المركز الثاني 9 نقاط، المركز الثالث 8 نقاط، ويتناقص المركز نقطة واحدة وصولاً للمركز العاشر، فيما تتوزع النقاط في شوط الظفرة (الجمل 20) على النحو التالي: المركز الأول 120 نقطة، المركز الثاني 108 نقاط، المركز الثالث 96 نقطة، ويتناقص المركز 12 نقطة وصولاً للمركز العاشر، وفي ختام المهرجان يتم جمع النقاط وفق معادلة خاصة.

وحسب شروط المشاركة في «بيرق الإمارات»، فإنه يحق للمالك المسجل في بيرق الإمارات المشاركة بمطيتين في كل شوط من أشواط الشرايا الرموز والتلاد، كما أن الإبل التلاد تدخل في المشاركة، وتحجب الجائزة في حال عدم وجود 3 منافسين فعالين في فئة المحليات والمجاهيم، وفي حال تمت عملية بيع مطية خلال أشواط الشرايا رموز وقبل انتهاء الشوط وإعلان النتيجة، تذهب النقاط للمالك الجديد، وفي حال البيع بعد إعلان النتيجة تحسب النقاط لصالح المالك السابق.