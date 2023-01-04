«الصحة» تعزز قدرات كوادرها بمهارات المستقبل

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ثلاث ورش عمل تدريبية حول منظومة التميز الحكومي، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات «السبع نجوم»، وإدارة الجودة الشاملة، وذلك ضمن خطتها التدريبية للعام الجاري، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها البشرية وتدريبهم على مهارات المستقبل.

ويأتي انعقاد الورش التدريبية في إطار التزام الوزارة بمبادرة «وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل»، والتي تعتبر إطار عمل للمفاهيم الرئيسية لتصميم وتطوير وتقديم الخدمات الحكومية. وتحرص الوزارة على تطبيق معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي يعكس مستويات تقديم الخدمة وتقييمها، من خلال التركيز في الأساس على التميز في تقديم تجربة فريدة وخدمة مميزة للمتعاملين.

وركزت الورشة الأولى التي قدمها المستشار فهد سيف السويدي من وزارة الداخلية، بعنوان «محفزات منظومة التميز الحكومي»، على تمكين المشاركين من فهم منظومة التميز الحكومي (0.GEM2)، وعرضت محفزات المنظومة وأهميتها وتأثيرها في مختلف معايير منظومة التميز.

وتناولت الورشة الثانية التي قدمها المقدم ماجد البردان، مدير إدارة إسعاد المتعاملين والخدمات الاستباقية في القيادة العامة لشرطة دبي، بعنوان «رفع جاهزية مراكز الخدمة لتصنيف 7 نجوم»، منظومة الإمارات العالمية لتصنيف قنوات الخدمة 7 نجوم وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم، وشرح المقدم البردان خلال الورشة معايير تقييم الخدمات ومراحل التقييم وآلية الاستعداد لعمليات التقييم لتصنيف السبع نجوم.

أما الورشة الثالثة التي قدمتها العقيد الدكتورة مرضية البلوشي، مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، فجاءت بعنوان «إدارة الجودة الشاملة والتميز الحكومي»، حيث استعرضت المدربة التطور التاريخي لمفاهيم الجودة وأهمية إدارة الجودة الشاملة ومراحل تطبيقها وأدواتها ومبادئها ومتطلباتها، كما تناولت خطوات صناعة التميز المؤسسي ومنظومة التميز الحكومي، مع التركيز على مسيرة التميز في دولة الإمارات.

وقال أحمد الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يأتي تنظيم هذه الورش المتخصصة في التميز الحكومي وإدارة الجودة وتقييم الخدمات وفق تصنيف السبع نجوم، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر الوظيفية وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء». بدورها، أكدت فاطمة المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هذه الورش تسهم في توفر فرص جيدة للتدريب وتعزيز جاهزية موظفي الوزارة بمهارات المستقبل.