«دوفات 2023» ينطلق الثلاثاء في دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق الثلاثاء المقبل أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023»، والتي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

ويعد مؤتمر ومعرض «دوفات» الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة على مستوى المنطقة والعالم، إذ يوفر منصة رائدة تجمع أبرز وأهم مصنعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى.

ويشمل البرنامج العلمي لمؤتمر «دوفات 2023» مشاركة 140 متحدثاً ضمن 112 جلسة علمية و15 ورشة عمل تسلط الضوء على أهم المواضيع المتعلقة بصناعة الأدوية، إضافة إلى حضور عدد كبير من طلاب الجامعات وتقديمهم 330 ملصقاً علمياً حول آخر الأبحاث الطبية والابتكارات المتعلقة بقطاع الصيدلة والتكنولوجيا.

كما يوفر المؤتمر والمعرض «The Pharma Business Hub» مركز أعمال «فارما» الذي يتيح للمشاركين التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات واللقاء بشكل مباشر مع مختلف صانعي القرار رفيعي المستوى. ويحظى المشاركون في المؤتمر بـ 58 ساعة CME معتمدة من قبل هيئة الصحة في دبي و22 نقطة CPD معتمدة من جمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا و23 ساعة CME معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية.