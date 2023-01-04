الخميس 5 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دوفات 2023» ينطلق الثلاثاء في دبي

«دوفات 2023» ينطلق الثلاثاء في دبي
5 يناير 2023 00:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
محمد بن راشد يطلق أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة

تنطلق الثلاثاء المقبل أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023»، والتي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.
ويعد مؤتمر ومعرض «دوفات» الحدث الأبرز في قطاع الصيدلة على مستوى المنطقة والعالم، إذ يوفر منصة رائدة تجمع أبرز وأهم مصنعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات المتخصصة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية ورعاية المرضى.
ويشمل البرنامج العلمي لمؤتمر «دوفات 2023» مشاركة 140 متحدثاً ضمن 112 جلسة علمية و15 ورشة عمل تسلط الضوء على أهم المواضيع المتعلقة بصناعة الأدوية، إضافة إلى حضور عدد كبير من طلاب الجامعات وتقديمهم 330 ملصقاً علمياً حول آخر الأبحاث الطبية والابتكارات المتعلقة بقطاع الصيدلة والتكنولوجيا.
كما يوفر المؤتمر والمعرض «The Pharma Business Hub» مركز أعمال «فارما» الذي يتيح للمشاركين التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات واللقاء بشكل مباشر مع مختلف صانعي القرار رفيعي المستوى. ويحظى المشاركون في المؤتمر بـ 58 ساعة CME معتمدة من قبل هيئة الصحة في دبي و22 نقطة CPD معتمدة من جمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا و23 ساعة CME معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية.

دوفات
دبي
معرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
آخر الأخبار
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
دنيا
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
اليوم 16:20
أول لقاح في العالم لحماية النحل
دنيا
أول لقاح في العالم لحماية النحل
اليوم 16:47
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
الرياضي
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
اليوم 16:45
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
الرياضي
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
اليوم 16:30
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
الرياضي
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©