إعلان نتائج الدورة الـ 25 من جوائز «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

دبي (الاتحاد)

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن اعتماد نتائج منافسات الدورة الـ 25 لجوائز مؤسسة حمدان على المستوى الخليجي، حيث تم اعتماد فوز 14 مشاركاً من مجمل 77 مشاركة خليجية ضمن فئات الطالب المتميز والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة.

وبلغ عدد الفائزين في المنافسات الخليجية 14 فائزاً في مختلف الفئات. ونالت المملكة العربية السعودية تسع جوائز، في حين حصدت الكويت ثلاث جوائز، ثم كل من قطر والبحرين اللتين حصلتا على جائزة لكل منهما من إجمالي الجوائز.

وفي تعليقه على اعتماد نتائج منافسات الدورة الـ 25 لمؤسسة حمدان على المستوى الخليجي، قال معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي: «يسرنا في مكتب التربية العربي لدول الخليج أن نعلن نتائج منافسات الدورة الـ 25 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على المستوى الخليجي.

يأتي الإعلان المشترك الذي نقوم به اليوم ثمار التعاون الاستراتيجي بين مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ التميز وتحقيق أهداف هذه الجائزة ومساعيها في تعزيز الأداء التعليمي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب، والاهتمام بالفئات والجهات الفاعلة كافة في قطاع التعليم من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات مميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

وتجدر الإشارة إلى أنه في الدورة الخامسة والعشرين من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الخليجية، فازت ضمن فئة المدرسة المتميزة مدرسة واحدة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومدرستان من دولة الكويت. وفي فئة المعلم المتميز كان جميع الفائزين من المملكة العربية السعودية.

وكانت جائزة الطالب في المجال الأكاديمي من نصيب كل من مملكة البحرين بفائز واحد وفائزين من المملكة العربية السعودية. وفي المجال غير الأكاديمي، فاز اثنان من المشاركين من المملكة العربية السعودية، وفائز واحد من دولة الكويت.