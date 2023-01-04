إطلاق المرحلة الرابعة من خدمات «على دربك» في دبي

دبي (وام)

أطلقت شرطة دبي ومجموعة «إينوك» المرحلة الرابعة من مبادرة «على دربك» والمتمثلة في إضافة خدمة الحصول على التقارير المرورية المتعلقة بـ «حادث ضد مجهول» من محطات الوقود التابعة لأينوك، وهي إحدى الخدمات التي تقدم أيضاً عبر تطبيق شرطة دبي الذكي.

وأوضح الملازم أول ماجد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «على دربك»، أن إضافة خدمة إصدار تقرير مروري «حادث ضد مجهول» يستهدف ويخدم الأشخاص الذين لا يحملون الهواتف الذكية، أو لا يرغبون في التعامل مع التقنيات الحديثة، أو يُصرون على التوجه لمراكز الشرطة لإصدار التقارير المُتعلقة بالحوادث البسيطة بما فيها حادث ضد مجهول، حيث بإمكانهم الآن الحصول على خدمة تقرير مروري لحادث ضد مجهول من محطات الوقود دون التوجه إلى مراكز الشرطة، ما يضمن لهم سرعة الإنجاز وتقليل الوقت والجهد وسهولة الحصول على هذه الخدمة.

وقال الملازم أول الكعبي: «يستطيع المتعامل الذي تعرضت مركبته إلى حادث من طرف مجهول، ولا يملك هاتفاً ذكياً أو لا توجد لديه بيانات «إنترنت» تمكنه من الوصول إلى الخدمة عبر التطبيق الذكي التوجه إلى أقرب محطة وقود في منطقة الحادث، والحصول على تقرير حادث ضد مجهول من خلال موظف المحطة الذي سيقوم بتصوير المركبة وإعداد تقرير الأضرار وتسليم التقرير في عملية لا تستغرق 3 دقائق».

وأضاف الملازم أول الكعبي: أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مؤخراً بين شرطة دبي ومجموعة «إينوك»، بهدف تعزيز مستوى أداء خدمات مبادرة «على دربك» المُقدمة إلى السائقين والمتعاملين المستفيدين من إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي، واستكمالاً للتعاون والتنسيق المُشترك في تقديم أفضل الخدمات المرورية ضمن المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي مع مجموعة «إينوك».

وأكد أن تعاون شرطة دبي مجموعة «إينوك» يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث بسيط دون إصابات، وطلب تقرير حادث ضد مجهول.