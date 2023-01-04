«العين الساهرة» بحلة جديدة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة عدد شهر يناير من مجلة العين الساهرة بحلتها الجديدة بالتزامن مع انطلاقة العام الجديد.

وقال العقيد ركن دكتور عبدالله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة: إن الحلة الجديدة لمجلة العين الساهرة تعكس حرص الإدارة على تطوير إخراج وتبويب ومضمون المجلة بما يتواكب مع مستجدات العصر وتلبية التطلعات عبر تقديم محتوى نوعي متميز.

وأضاف: أن الإخراج الجديد للمجلة بألوانه المريحة للقارئ يشكل خطوة جديدة في طريق تطور وارتقاء «العين الساهرة» التي تزخر بفريق عمل متميز يهتم بالشكل والمضمون.

وعنونت مجلة العين الساهرة غلافها بتحقيق حمل عنوان «التحول الرقمي بوابة العبور نحو مستقبل أكثر إشراقاً» تطرق إلى باقة الخدمات والمنصات الشرطية الذكية التي توفرها القيادة العامة لجمهور متعامليها، مما يوفر الوقت والجهد عليهم ويسهم في تقديم وإنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى الممكنة تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة وتعليمات وزارة الداخلية الداعية لمواكبة التحول الرقمي.

وتحت عنوان الإدارة الاستشرافية كتب اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة في زاوية «رؤية أمنية» حول أهمية الإدارة الاستشرافية في تعزيز مفهوم الأمن الوطني وتفادي الكثير من المشكلات والأزمات التي تحدث متغيرات مختلفة في الشارع والمجتمع ضمن مفهوم الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في إطار استراتيجية الإمارات 2021 ومئويتها 2071 التي تركز على استثمار التكنولوجيا في تطوير الموارد البشرية وتدريبها وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية.

وتناول العدد الجديد من مجلة العين الساهرة انطلاقة العام الجديد بعنوان «رأس الخيمة تستقبل العام الجديد 2023 بأمن وأمان»، فيما سلطت صفحات المجلة الضوء على مجموعة من التقارير الأمنية والمقالات الهادفة إلى جانب موضوع رئيسي في الصفحات الرياضية عن فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر الشقيقة.