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الإمارات

رئيس الدولة يستقبل وفد اللجنة المنظمة «لمسيرة الاتحاد»

رئيس الدولة يستقبل وفد اللجنة المنظمة «لمسيرة الاتحاد»
4 يناير 2023 20:56

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفد اللجنة المنظمة " لمسيرة الاتحاد " التي نظمها ديوان الرئاسة في منطقة الوثبة بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات.. يتقدمهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ورحب سموه بالوفد - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - وتبادل معهم الأحاديث الودية وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح تنظيم مسيرة الاتحاد الوطنية السنوية التي شارك فيها أبناء الوطن من مختلف ربوعه.

من جانبه أعرب الوفد عن اعتزازه بالإسهام في تنظيم إحدى أبرز الفعاليات الوطنية في مناسبة غالية والتي أبرزت قيم التلاحم والولاء والانتماء التي يتحلى بها مجتمع الإمارات، مثمنين الدعم الذي حظوا به من قبل القيادة لتنظيم المسيرة ونجاحها.    

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

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