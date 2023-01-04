لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء
لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء
4 يناير 2023 15:52
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك، وسارة محمد فلكناز، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضر الاجتماع سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والماء وطاقة المستقبل.