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"القرية العالمية" تطلق باقات الرحلات المدرسية

"القرية العالمية" تطلق باقات الرحلات المدرسية
4 يناير 2023 15:07

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه اليوم عن إطلاق باقاتها المدرسية للموسم 27، ووجهت الدعوة للطلبة والمعلمين للقيام برحلة ثقافية ممتعة حول العالم، والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية بهدف اطلاعهم وتزويدهم بمعلومات قيّمة.

وتتيح القرية العالمية الفرصة لطلبة المدارس في الدولة للتعرّف على ثقافات وتقاليد مختلفة حول العالم من خلال متحف "ريبليز صدق أو لا تصدق!"، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقدّم لضيوفه ما يزيد على 260 معروضة غريبة ورائعة من جميع أنحاء العالم، بينما سيشاهد الطلبة أنفسهم على نحو مختلف عند المرور بـ "متاهة المرايا المذهلة" ليتعرفوا على قوانين الانعكاس والانكسار والخدع البصرية من خلال أكثر من 100 مرآة.

وقالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: يسعدنا الإعلان عن تلك الباقات لموسمنا الـ 27، والتي تقدم للطلبة والمعلمين تجربة تعليمية وترفيهية فريدة من نوعها بنكهة القرية العالمية، مشيرة إلى أن تصميم تلك الباقات جرى بعناية لتتيح للطلبة فرصاً مميزة للتعلّم الحسّي والحركي والتفاعلي. 

 وتشمل الجولة أيضاً "مسرح ريبليز المتحرك رباعي الأبعاد" بتجربته الغامرة، وسيتعرف الطلاب من خلاله على أحدث التقنيات متعددة الحواس .. وبإمكان الطلبة أيضاً الاستمتاع بـ "حلبة تزلج سنوفست"، وهي حلبة جديدة كلياً للتزلج على الجليد الاصطناعي وتشمل الرحلة المدرسية ومواد تعليمية للمعلّم تتضمن أنشطة وتمارين مفيدة وممتعة لطلبتهم وتبدأ من (85 درهما). 

 أما باقة رحلات ما بعد الدوام المدرسي فتشمل جولة كاملة في معرض "ريبليز صدق أو لا تصدق! "، وورشة عمل لتعليم الأطفال على العروض الترفيهية، ستقام على مسرح الصغار وتشرف عليها فرق القرية العالمية الترفيهية للهيب هوب وبوليوود.

وستعمل تلك الجلسات التدريبية على تنشيط الطلبة وبث الطاقة والحيوية في أجسامهم .. وهناك إضافات اختيارية مثل "حلبة تزلج سنوفست"، و"ورشة عمل رسوم الكاريكاتير" التي تقدم فرصة مميزة للفنانين البراعم للعمل مع أحد الفنانين الموهوبين في القرية العالمية (وبدءاً من 100 درهم).

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