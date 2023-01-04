«جمارك الشارقة» تُحبط إدخال 142.73 كيلوغرام من المواد المخدرة إلى الدولة
«جمارك الشارقة» تُحبط إدخال 142.73 كيلوغرام من المواد المخدرة إلى الدولة
4 يناير 2023 14:46
كشف مركز جمارك ميناء خالد التابع لهيئة الشارقة للجمارك والموانئ والمناطق الحرة، عن إنجاز خمس ضبطيات لمواد مخدرة بلغ إجمالي وزنها 142.73 كيلوغرام، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022.
ونجح ضباط ومفتشي الجمارك بميناء خالد بإحباط محاولات لتهريب المواد المخدرة وإدخالها للدولة من خلال برادات الشاحنات، والتي توزعت بين 500 ألف و300 قرص من «الكبتاجون»، و78 لفافة وصندوقين من مادة الحشيش.
وأكد سالم عبد الله الزمر، مدير مركز جمارك ميناء خالد، حرص جمارك الشارقة على تعزيز كافة جهودها للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر منافذ الإمارة، بما يواكب الجهود الوطنية في حماية أمن الوطن والحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز سلامته، ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ موقع الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً.
وأشاد مدير مركز جمارك ميناء خالد، بيقظة مفتشي جمارك الشارقة من الكفاءات الوطنية الذين يتمتعون بقدرات عالية ومهارات متقدمة ومزودين بأحدث الخبرات التي أسهمت في إنجاز هذه الضبطيات ومنعها من الدخول إلى أراضي الدولة، بالإضافة إلى ما تمتلكه جمارك الشارقة من منظومة جمركية متطورة قادرة على إحباط محاولات التهريب بكافة أشكالها عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية وبما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية.