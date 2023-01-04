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هطول أمطار الخير على أبوظبي

هطول أمطار الخير على أبوظبي
4 يناير 2023 11:50

إبراهيم سليم( أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية ممطرة على بعض المناطق الساحلية الغربية والبحر، يصاحبها رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار وقد تؤدي إلى اضطراب البحر ويصل ارتفاع الموج إلى 6 قدم أحياناً في الخليج العربي.

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وشملت مناطق الهطول، جزيرة أبوظبي، وجزيرة صير بني ياس، والرويس، وجبل الظنة، وجزيرة دلما، والحمرا، وبينونة، وقريش العيش، والمرفأ  في منطقة الظفرة.

وسجل جبس جيس أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم، والتي بلغت  7.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وعلى جبل مبرح تم تسجيل 8.1 درجة مئوية في تمام السابعة صباحاً، وعلى ركنة تم تسجيل 12.5 درجة مئوية في تمام الرابعة والنصف صباحاً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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