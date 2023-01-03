النيادي جاهز لأول مهمة فضائية طويلة الأمد

آمنة الكتبي (دبي)

بدأ العد التنازلي لبدء أول مهمة طويلة الأمد، والتي سيقوم بها سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف فبراير المقبل من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ويشمل الطاقم «كرو 6» كلاً من رواد الفضاء: أندري فيدياييف، اختصاصي البعثة، وويليام هوبيرغ، ربان المركبة، وستيفن بوين، قائد المهمة، وسلطان النيادي، اختصاصي البعثة.

وأنهى النيادي تدريبات مكثفة في وكالات فضاء عالمية، كان آخرها الحصول على رخصة «اختصاصي» في مركز الرواد الأوروبي «إيسا» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في مدينة كولون الألمانية، وسبق ذلك تدريبات في وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» وغيرها، كما خضع لتدريبات صحية لاكتساب مهارات طبية، تجعله مهيّأً للتعامل مع حالات الطوارئ، وتضمن التدريب الإسعافات الأولية، ومراقبة المؤشرات الحيوية.

بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى تدريبات، منها التقاط مركبة الشحن «سيغنوس» باستخدام الذراع الآلية «كندارم 2»، البالغ طولها 17 متراً، التي تستخدمها المحطة الدولية في العديد من الوظائف، منها إطلاق والتقاط الأقمار الصناعية، بالإضافة لمهام الصيانة، وكذلك تحريك رواد الفضاء حول المحطة أثناء عمليات السير الفضائية، وإمكانية تحريك أجزاء مختلفة من المحطة، خاصة أن محطة الفضاء الدولية يتم تكبيرها وتوسيع أقسامها وبناؤها باستمرار، وذلك لمواكبة مختلف المهام البحثية التي تنفذها.

وتأتي التدريبات تحضيراً لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث قضى رائدا الفضاء ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، خاصةً أن جميع أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب، هي نسخة طبق الأصل من الموجودة في محطة الفضاء الدولية، وتضمن فهماً شاملاً للمهمة قبل إطلاقها في منتصف فبراير من العام المقبل. وسيقوم النيادي خلال أول مهمة طويلة الأمد، بسلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، والتي تندرج ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي سيقوم بتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين قبل إرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وتم الإعلان عن شعار مهمة «سبيس إكس كرو 6»، التي سيخوضها، النيادي ويقضي خلالها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وكتبت على الشعار أسماء رواد الفضاء المشاركين ضمن الطاقم الأساسي للمهمة، وتظهر فيه أيضاً محطة الفضاء الدولية، وكوكب المريخ والقمر، وجاءت مهمة النيادي، بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وشركة «أكسيوم سبيس»، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

النيادي في سطور

ولد سلطان النيادي عام 1981 في منطقة أم غافة بمدينة العين، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وتميز في تعليمه وتفوقه بين زملائه ليلتحق بالقوات المسلحة الإماراتية التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات، حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في تخصص أمن المعلومات من جامعة غريفيث، كما حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة.

وفي 2017 دخل سلطان النيادي متسلحاً بخبراته العلمية والعملية وطموحاته التي لا سقف لها، في مجال الفضاء بعد أن تم اختياره مع زميله هزاع المنصوري ليكونا رائدي الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 2017 لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة.