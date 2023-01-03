«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية العامة، والتي من شأنها الارتقاء بمختلف القطاعات الحيوية وبنيتها التشريعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز من تنافسية إمارة الشارقة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وناقش المجلس تقريراً حول اللوحات التجارية للمنشآت الاقتصادية وأثرها على المظهر الحضري العام للإمارة، وتضمن التقرير مراجعة الوضع القائم لاستخدام اللوحات التجارية وأشكالها وطرق تنظيمها المتبعة لدى الجهات الحكومية.

كما تضمن التقرير دور اللوحات التجارية في تعزيز المظهر الحضري، ومواكبة النمو الكبير في الإمارة على مختلف المستويات في البنية التحتية والمنشآت، وتعزيز مستوى الأنشطة التجارية بما يوفر تجربة مميزة للمقيمين والزوار.

ووجه المجلس بالعمل على تطوير الأنظمة المتبعة في تنظيم اللوحات التجارية للمنشآت الاقتصادية، بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص لمواكبة نمو القطاع الاقتصادي والمحافظة على المظهر الحضري للإمارة.