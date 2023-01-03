«دبي للمرأة»: دعم ابنة الإمارات وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي للمرأة، الحفل السنوي للموظفين للعام 2022، بحضور شمسة صالح، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للمؤسسة، ونعيمة أهلي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، وموظفي وموظفات المؤسسة ونادي دبي للسيدات، وذلك في ختام عام حافل بالإنجازات والمشاريع النوعية.

تم تنظيم الحفل في أجواء شتوية مميزة بمنطقة بحيرات القدرة في واحة المرموم بدبي، وتم خلاله تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية التي أدخلت البهجة والسعادة إلى قلوب الموظفين مع استقبال عام ميلادي جديد.

وأكدت شمسة صالح، حرص مؤسسة دبي للمرأة على توطيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الموظفين ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تجاه موظفيها، ما يسهم في تحفيز الموظفين، وتعزيز مستوى الأداء والابتكار، وزيادة إنتاجيتهم وإسعادهم، وتوجهت في هذه المناسبة بالشكر لجميع الموظفين على جهودهم خلال عام 2022 والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التي تترجم رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بدعم المرأة وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية.

وقالت شمسة صالح: «نعتز بما تَحقّق من إنجازات في المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال عام 2022، وبأننا وعبر العديد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، استطعنا أن نسهم في ترسيخ بيئة داعمة للمرأة من حيث التمييز الوظيفي والاستقرار والسعادة الأسرية والوظيفية»، كما حثت الموظفين على المزيد من التميز والابتكار وروح المبادرة، مشيرةً إلى أن الارتقاء بمكانة المؤسسة والعمل على تحقيق أهدافها أمانة وقيمة وطنية عليا. وأضافت في كلمتها للموظفين خلال الحفل: «من المهم أن نتّخذ من التّفرد والإجادة أسلوب عمل في كل ما نقدم اقتداءً بنهج قيادتنا الرشيدة»، مؤكدةً في ختام كلمتها ثقتها بقدرة جميع الموظفين على تحقيق أعلى درجات التميز.